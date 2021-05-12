Режим ЧП объявили во Флориде из-за кибератаки на трубопровод

Власти штата Флорида (США) объявили режим чрезвычайного положения после хакерской атаки на трубопровод американской компании Colonial Pipeline. Об этом сообщило РИА «Новости».

Общественная служба новостей уточнила, что режим ЧП ввели на 30 дней. В будущем его могут продлить. Также режим ЧС введен в Миссисипи, Техасе, Арканзасе, Вирджинии, Нью-Йорке и других штатах на юге и востоке страны. О кибератаке на трубопровод стало известно на прошлой неделе. В компании рассказали, что вирус проник в систему.