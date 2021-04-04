Режим ЧП объявили в округе Флориды из-за угрозы разлива химикатов

В округе Манати штата Флорида ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами, сообщил губернатор штата Рон Десантис.

«Из-за возможного прорыва смешанной [с химикатами] технической воды из южного резервуара на [бывшем фосфатном] предприятии в Пайни-Поинт я объявил режим ЧП для округа Манати, чтобы гарантировать задействование необходимых ресурсов для реагирования и восстановления», — написал Десантис на своей странице в Twitter. Его процитировал ТАСС.

По информации телеканала ABC, речь идет об утечке из резервуара с отходами на территории бывшего фосфатного предприятия.

Власти отдали распоряжение об эвакуации жителей и работников предприятий, которые расположены рядом с Пайни-Пойнт. В общей сложности в этой зоне насчитывается порядка 316 домов.

Отходы после прекращения работы фосфатного рудника в 2001 году скопились в прудах. Стенам сооружений, где хранится токсичная жидкость, грозит обрушение из-за износа. После прекращения добычи ресурсов осталось свыше 3,5 миллиардов литров токсичной воды.