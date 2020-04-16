Режим ЧП может быть объявлен в Японии

«Правительство Японии решило расширить режим чрезвычайного происшествия на всю страну из-за вспышки нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Ранее режим ЧП объявили только в Токио и префектурах, которые окружают японскую столицу: в Осаке, Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хеге и Фукуоке.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с тем, что распространение коронавируса окажет негативное влияние на жизни людей и экономику.