Режим ЧП может быть объявлен в Японии
Правительство Японии планирует ввести режим ЧП по всей стране из-за пандемии коронавиурса. Об этом написало RNS со ссылкой на зарубежное издание.
«Правительство Японии решило расширить режим чрезвычайного происшествия на всю страну из-за вспышки нового коронавируса», — говорится в сообщении.
Ранее режим ЧП объявили только в Токио и префектурах, которые окружают японскую столицу: в Осаке, Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хеге и Фукуоке.
Сообщается, что такое решение было принято в связи с тем, что распространение коронавируса окажет негативное влияние на жизни людей и экономику.