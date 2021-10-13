Режим ЧП из-за поджогов объявлен в Чили

В нескольких регионах на юге Чили объявлен режим чрезвычайного положения из-за серии поджогов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента республики Себастьяна Пиньеру.

«Мы решили объявить чрезвычайное положение в связи с тяжкими нарушениями общественного порядка в провинциях Био-Био и Арауко в регионе Био-Био и провинциях Мальеко и Каутин в регионе Арауканиа», — процитировал RT слова президента.

Предварительно режим ЧС продлится 15 дней. Для обеспечения порядка на улицах будут привлечены военные.

В указанных провинциях уже несколько лет подряд неизвестные устраивают поджоги в церквях, на предприятиях, в транспорте. Сейчас ситуация только ухудшилась.