30 марта 2023, 17:48
Режим ЧП из-за энергетического кризиса на фоне конфликта на Украине продлили в Молдавии
Парламент Молдавии продлил еще на 60 дней режим ЧП из-за энергетического кризиса
Режим чрезвычайного положения в Молдавии продлили еще на 60 дней. За соответствующее решение на заседании парламента проголосовала правящая партия «Действие и солидарность». Об этом сообщило РИА «Новости».
Согласно результатам голосования, режим ЧП в Молдавии продлили до 5 апреля.
Реклама
«Мы принимаем предложение от кабмина. Голосом 61 депутата проект решения о продлении режима продлен на 60 дней», — сообщил во время заседания спикер молдавского парламента Игорь Гроссу.
Премьер Дорин Речан, инициировавший продление режима ЧП, напомнил парламенту о нависших над страной «гибридных рисках».
«Продление режима чрезвычайного положения необходимо, мы должны это понимать. Молдавии грозят элементы гибридных рисков со стороны России», — добавил политик.
Также премьер отметил, что в контексте военных действий на Украине внутри страны сохраняются риски в сфере энергоснабжения из-за недостаточных собственных энергетических мощностей.
Молдавия
Реклама
Реклама