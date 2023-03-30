Мир 30 марта 2023, 17:48 Режим ЧП из-за энергетического кризиса на фоне конфликта на Украине продлили в Молдавии Парламент Молдавии продлил еще на 60 дней режим ЧП из-за энергетического кризиса РИА «Новости»

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Режим чрезвычайного положения в Молдавии продлили еще на 60 дней. За соответствующее решение на заседании парламента проголосовала правящая партия «Действие и солидарность». Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно результатам голосования, режим ЧП в Молдавии продлили до 5 апреля.

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«Мы принимаем предложение от кабмина. Голосом 61 депутата проект решения о продлении режима продлен на 60 дней», — сообщил во время заседания спикер молдавского парламента Игорь Гроссу.

Премьер Дорин Речан, инициировавший продление режима ЧП, напомнил парламенту о нависших над страной «гибридных рисках».

«Продление режима чрезвычайного положения необходимо, мы должны это понимать. Молдавии грозят элементы гибридных рисков со стороны России», — добавил политик.

Также премьер отметил, что в контексте военных действий на Украине внутри страны сохраняются риски в сфере энергоснабжения из-за недостаточных собственных энергетических мощностей.