Режим антитеррористической операции ввели в одном из районов Алма-Аты

Режим антитеррористической операции ввели в Турксибском районе Алма-Аты, он будет действовать в течение суток, с 26 по 27 января. Об этом в среду сообщил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передал ТАСС.

Алма-Атинский оперштаб объявил, что режим антитеррористической операции в Турксибском районе начал действовать в среду, уже с 00:00 (или с 21:00 вторника по московскому времени). В Алма-Ате он продлится до полуночи четверга.

Казахстанские силовики в ходе проведенных мероприятий уже успели задержать в крупнейшем городе республики пять человек. Отмечается, что это члены преступной группы, которая участвовала в погромах с нападениями на госучреждения и промышленные объекты в Алма-Ате во время беспорядков с 4 по 6 января.

Ранее СМИ сообщили, что в Казахстане якобы обнаружили тайные захоронения предполагаемых боевиков, участвовавших в январских погромах в Алма-Ате. По одной из версий, могилы боевиков скрыли в попытках замести следи, чтобы помешать власти установить реальных зачинщиков январских беспорядков.