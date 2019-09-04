Резервуар с топливом вспыхнул на грузинской нефтебазе

Уточняется, что пожар произошел в городе Самтредиа. Спасатели рассказали, что существовала реальная угроза мощнейшего взрыва. В этом случае требовалась бы эвакуация нескольких районов Самтредиа. К ликвидации последствий ЧП привлекли 14 бригад. Это около сотни спасателей и пожарников. Они справились с огнем. Причины произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.