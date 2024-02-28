Мир 28 февраля 2024, 07:42 Резерв ВСУ прибыл в Харьков Марочко: резерв ВСУ прибыл в Харьков

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Военное командование Украины перебросило резерв личного состава одного из подразделений в Харьков. Бойцов расселили в общежитии одного из местных вузов, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Его слова привело РИА «Новости».

Согласно его данным, численность резерва составляет до роты. Бойцы ВСУ прибыли из центральной части Украины. Марочко добавил, что подразделение, вероятно, создали недавно. Оно является резервом 57-й мотопехотной бригады ВСУ, подытожил офицер.

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