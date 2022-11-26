Мир 26 ноября 2022, 19:41 «Резать его никто не будет». Советский танк-памятник демонтировали в Хмельницком Мэр Хмельницкого Симчишин заявил, что демонтированный танк-памятник отправят в музей YouTube

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Советский памятник-танк Т-34 демонтировали в городе Хмельницкий на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Александр Симчишин. По его словам, в дальнейшем танк собираются выставлять в музее.

«Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше — экспонироваться в музее», — заверил чиновник.

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Симчишин обратил внимание, что памятник-танк является уникальным историческим экспонатом. В музее он будет напоминать украинцам об «оккупационном прошлом» их страны, пояснил мэр.

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Ранее, как отметили «Известия», власти города утверждали, что танк не будут никуда убирать, потому что он «украинский, а не советский».

Монумент в Хмельницком установили на пересечении улиц Свободы и Проскуровской рядом с домом офицеров в 1967 году. Памятник воздвигли в честь военных, которые освободили город от фашистов.

Борьбой с советскими памятниками занимаются не только на Украине, но и в странах Прибалтики. В Нарве не так давно демонтировали памятник-танк, в Риге решили убрать памятник Освободителям.