Мир 12 марта 2024, 21:42 «Революционный прорыв». Запад назвал уникальное российское оружие TNI: российская торпеда «Шквал» стала революцией в подводной войне РИА «Новости»

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Российская ракета-торпеда ВА-111 «Шквал», способная развить скорость до 370 километров в час, стала революций для подводного противостояния. Об этом написало издание The National Interest.

«ВА-111 „Шквал“ произвела революцию в подводной войне благодаря своей способности развивать скорость до 200 узлов, ракетному двигателю и феномену суперкавитации», — отметили в материале.

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Автор статьи добавил, что торпеда была одним из самых инновационных видов подводного оружия, разработанного в Советском Союзе. До середины 1990-х годов этот проект был засекречен.

Торпеду оснастили прямоточным гидрореактивным двигателем, а для снижения лобового сопротивления она использует суперкавитацию. При движении «Шквал» создает перед собой пузырь пара, поэтому сталкивается с меньшим лобовым сопротивлением.

По мере нарастания конкуренции в Атлантическом и Тихом океанах подобное оружие привлечет внимание многие морские державы, отметили в материале.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет в безопасности благодаря вооружению и флоту. Он напомнил об атомных подлодках, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».