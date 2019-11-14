Революция наизнанку. В Боливии «демократично» разгоняют сторонников Моралеса газом и дубинками
Протестующие состоят в основном из ополченцев Пончос Рохос. Их марш направляется от Государственного университета Эль-Альто к зданию правительства и законодательного штаба на площади Мурильо.
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Ополченцы требуют отставки нового самопровозглашенного временного президента Жанин Аньес, пришедшую к власти 12 ноября при поддержке оппозиции Боливии. Она взяла на себя роль главы страны после отставки Эво Моралеса.
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«Пончос Рохос» («Красные пончо») — это ополчение, в состав которого входят преимущественно крестьяне-резервисты из боливийской армии в Андском регионе Омасуйос, которые являются сторонниками бывшего президента Эво Моралеса. Также они выступают против сепаратизма.