Революция наизнанку. В Боливии «демократично» разгоняют сторонников Моралеса газом и дубинками

Прямо сейчас на улицах Ла-Паса, столицы Боливии, полицейские с помощью слезоточивого газа и дубинок разгоняют сторонников Эво Моралеса, выступающих против отставки президента. Репортаж с места событий ведет российское видеоагенство Ruptly.

Протестующие состоят в основном из ополченцев Пончос Рохос. Их марш направляется от Государственного университета Эль-Альто к зданию правительства и законодательного штаба на площади Мурильо.

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Ополченцы требуют отставки нового самопровозглашенного временного президента Жанин Аньес, пришедшую к власти 12 ноября при поддержке оппозиции Боливии. Она взяла на себя роль главы страны после отставки Эво Моралеса.

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«Пончос Рохос» («Красные пончо») — это ополчение, в состав которого входят преимущественно крестьяне-резервисты из боливийской армии в Андском регионе Омасуйос, которые являются сторонниками бывшего президента Эво Моралеса. Также они выступают против сепаратизма.