Белорусский министр предсказал печальные итоги революции в стране

По словам министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, в случае революции республику ждут тяжелые времена. Он заявил, что хаос и анархия, смерть кровь и слезы, которые она принесет, погубят государство и общество.

Своим мнением высокопоставленный чиновник поделился в эфире телеканала «Беларусь 1».

«И мы это видим сейчас, к чему призывают эти революционеры — „давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей“ и так далее», — подчеркнул глава белорусского МИД.

Он также обратился к оппозиционерам, которые поддерживают протестные акции в Белоруссии.

«Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете или считаете, что революция несет лишь благо?» — спросил Макей.

МИД Эстонии, Латвии и Литвы ввели новые санкции против 28 белорусских чиновников. Всего запретительные меры затронули 156 человек.