  • Ревнивый муж заставил супругу проглотить обручальное кольцо и забил ее до смерти

    06 декабря 2019, 00:49

    Нина Петлинова

    28-летнего англичанина Шона Дайсона обвиняют в убийстве своей 30-летней супруги Люси-Энн Раштон. Мотивом послужила ревность, которую вызвал звонок ее бывшего бойфренда. Об этом сообщил The Sun.

    Сперва ревнивец устроил скандал и заставил жену проглотить обручальное кольцо — женщина не стала сопротивляться и положила его в рот. Однако не проглотила — после происшествии украшение нашли на лестнице.

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    Тем не менее, Дайсона это не остановило. Он стал жестоко избивать жену ногами и не останавливался до тех пор, пока она не умерла. После вскрытия стало понятно, что у Люси-Энн Раштон были сломаны ребра в 37 местах — осколки костей пробили легкие и грудину.

    Издание также сообщило, что за несколько месяцев до случившегося она жаловалась своему окружению, что боится мужа. Люси-Энн считала, что он планирует что-то с ней сделать.

    Супруги прожили вместе девять лет. За это время Раштон неоднократно подвергалась избиениям со стороны своего мужа.