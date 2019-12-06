Ревнивый муж заставил супругу проглотить обручальное кольцо и забил ее до смерти

Сперва ревнивец устроил скандал и заставил жену проглотить обручальное кольцо — женщина не стала сопротивляться и положила его в рот. Однако не проглотила — после происшествии украшение нашли на лестнице.

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Тем не менее, Дайсона это не остановило. Он стал жестоко избивать жену ногами и не останавливался до тех пор, пока она не умерла. После вскрытия стало понятно, что у Люси-Энн Раштон были сломаны ребра в 37 местах — осколки костей пробили легкие и грудину.

Издание также сообщило, что за несколько месяцев до случившегося она жаловалась своему окружению, что боится мужа. Люси-Энн считала, что он планирует что-то с ней сделать.

Супруги прожили вместе девять лет. За это время Раштон неоднократно подвергалась избиениям со стороны своего мужа.