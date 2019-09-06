Реверсный режим реверсной прокачки газа протестировали на украинской ГТС

Украина потратит на покупку газа €120 млн, занятых у ЕБРР Подробнее

В компании объяснили, что испытания прошли в рамках подготовки ГТС к грядущему отопительному сезону. Реверсную прокачку газа проводили в течение трех дней. Запуск газопровода «Союз» в обратном направлении не повлиял на транспортировку газа в страны Евросоюз.

«Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердилась готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме», — сообщили в «Укртрансгаз».

Ранее стало известно, что «Укртрансгаз» и НАК «Нафтогаз Украины» провели учения на случай прекращения транзита газа российского «Газпрома» с 1 января 2020 года.