Реверсный режим реверсной прокачки газа протестировали на украинской ГТС
Компания «Укртрансгаз» успешно протестировала запуск участка магистрального газопровода «Союз» для работы в обратном направлении на «запад-восток». Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на сообщение компании.
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В компании объяснили, что испытания прошли в рамках подготовки ГТС к грядущему отопительному сезону. Реверсную прокачку газа проводили в течение трех дней. Запуск газопровода «Союз» в обратном направлении не повлиял на транспортировку газа в страны Евросоюз.
«Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердилась готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме», — сообщили в «Укртрансгаз».
Ранее стало известно, что «Укртрансгаз» и НАК «Нафтогаз Украины» провели учения на случай прекращения транзита газа российского «Газпрома» с 1 января 2020 года.