Reuters узнал о поездке китайских врачей в КНДР из-за болезни Ким Чен Ына

По данным собеседников агентства, 23 апреля делегация, включающая высокопоставленных представителей международного отдела ЦК Компартии Китая, выехала из Пекина в КНДР. Этот отдел является основным органом китайских властей, который занимается вопросами Северной Кореи.

Ранее источник южнокорейской газеты Daily NK рассказал, что 12 апреля Ким Чен Ыну могли провести операцию на сердце.

Официальные лица в Южной Корее в ответ заявили, что не обнаружили никакой необычной активности в соседней стране.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщал, что состояние Ким Чен Ына ухудшилось после операции. Президент США Дональд Трамп назвал эти данные ложными.