Reuters: учения ВС КНР повлияли на торговые отношения Китая и США

Власти США временно отложили решение вопроса о таможенных пошлинах на китайские товары из-за военных учений КНР около территории Тайваня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, высокопоставленные чиновники Штатов уже несколько месяцев бьются над вопросом о корректировке пошлин на товары из КНР. Текущие правила действуют еще со времен предыдущего президента США Дональда Трампа.

Нынешнее правительство Штатов изучало вариант отмены некоторых тарифов. Кроме того, рассматривался список определенных исключений для американских компаний, «которые могут получать только определенные поставки из Китая».

Однако реакция властей КНР на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань повлекла за собой изменения в документообороте Штатов. Сотрудники Reuters отметили, что часть американских чиновников стремятся нивелировать любую негативную реакцию со стороны КНР и не хотят эскалации конфликта с этой страной. При этом они пытаются осуществить свои планы таким образом, чтобы их не «считали отступающими перед лицом агрессии коммунистической страны».