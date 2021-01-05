Reuters: страны Ближнего Востока сняли блокаду с Катара

По его словам, соглашение также подпишут ОАЭ, Бахрейн и Египет. Эти арабские страны снимут дипломатическую блокаду с Катара, а тот откажется от соответствующих исков против указанных выше стран.

Представитель американской администрации добавил, что старший советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер помогал заключить соглашение и будет присутствовать на его подписании.

Границы между Саудовской Аравией и Катаром были закрыты с 2017 года, уточнило ИА НСН. Тогда несколько арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за экстремистской идеологии государства и поддержки терроризма. Посредником в дипломатическом кризисе выступал Кувейт.

Чтобы избежать блокады, Катар должен был выполнить ряд условий. В частности, стране предъявили ультиматум из 13 пунктов, напомнил RT.