США и Германия в ближайшие дни, как ожидается, объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, которые касаются трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Говоря о текущих контактах между представителями властей США и ФРГ по теме трубопровода, один из источников отметил, что «ситуация выглядит хорошо», сообщило РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что эти переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни», — отметил он.

Стороны близки к заключению соглашения, добавил второй источник. Оно, по его словам, позволит избежать дальнейших американских санкций.

Судно «Академик Черский», занятое на строительстве «Северного потока — 2», ушло из вод Дании в исключительную экономическую зону Германии. По данным представителя компании, «Академику Черскому» предстоит уложить 2,6 километра труб второй нитки газопровода в водах Германии. В Nord Stream 2 AG уточнили, что профильные немецкие службы оповестили мореплавателей обо всех разрешениях на строительство «Северного потока — 2».