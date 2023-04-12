12 апреля 2023, 08:43
Reuters сообщило о готовности Сербии передать Украине оружие
Reuters: Сербия выразила готовность передать Украине оружие
Власти Сербии согласились передать Украине оружие или уже отправили его, сообщило Reuters со ссылкой на попавший в открытый доступ засекреченный документ Пентагона. При этом информацию о том, какое вооружение и в каком количестве могло быть поставлено для ВСУ, агентство не уточнило.
Документ, на который сослалось Reuters, датирован 2 марта и носит название «Европа | Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт». В нем есть диаграмма с перечислением позиций 38 европейских стран в ответ на просьбу украинских властей о военной помощи.
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Согласно представленным данным, единственные страны, которые не дали согласие ни по одной из категорий, являются Австрия и Мальта. Сербия, как следует из диаграммы, отказалась обучать украинских военных, но согласилась отправить летальную помощь или уже предоставила ее. Помимо этого, в документе говорится о том, что сербская сторона выразила готовность предоставлять оружие Украине в будущем.
У документа есть гриф секретно и пометка NOFORN — это значит, что его нельзя передавать иностранным спецслужбам и военным. На нем имеется и печать канцелярии Объединенного комитета начальников штабов США.
Власти Сербии эти данные пока никак не прокомментировали.
Сербия
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Украина
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