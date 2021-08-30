Reuters: система ПВО США сбила пять выпущенных по Кабулу ракет

Как минимум пять ракет были выпущены по аэропорту Кабула. Часть из них перехватила система противовоздушной обороны США, заявил американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, точное количество сбитых ракет пока неизвестно. Информации о жертвах среди американцев нет. Однако данные о ракетном обстреле аэропорта афганской столицы могут измениться, сообщил он агентству Reuters.

Обстановка в Афганистане резко обострилась 15 августа. Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан»* вошли в Кабул, заняли президентский дворец и объявили, что контролируют всю территорию страны.

В минувший четверг, 26 августа, у аэропорта столицы Афганистана прогремело несколько взрывов. Жертвами стали более 100 человек, большинство из них — афганцы, 13 человек — военные США. Ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство»**.

В ответ США нанесли удар с беспилотника и уничтожили в Кабуле машину со взрывчаткой. В результате два транспортных средства были уничтожены, частично пострадал жилой дом. Погибли семь человек, среди них — террорист, который готовил взрыв.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

**«Исламское государство»/ ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.