Reuters опубликовал секретный доклад ООН по КНДР

Северная Корея в 2021 году продолжила развивать потенциал в области создания ядерного оружия. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные секретного доклада ООН по КНДР.

«Северная Корея работает с материалами по расщепления атома, несмотря об отсутствии сведений о запусках межконтинентальных баллистических ракет», — сообщили аналитики.

Также отмечается, что Северная Корея активно действует в сфере кибератак на криптовалютные активы.

«Это остается важной частью дохода для КНДР, они похитили около 50 миллионов долларов с бирж в Азии, Европы и Северной Америки», — говорится в докладе ООН.

ООН затруднилась оценить влияние санкций на гражданское население страны, но отметила, что гуманитарная ситуация в целом ухудшается. Не исключено, что это связано с ограничениями по COVID-19.

Ранее стало известно, что КНДР запустила в космос баллистическую ракету Hwasong-12. Она пролетела около 800 километров на высоте 2000 метров и упала нейтральные воды рядом с Японией.