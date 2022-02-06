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    06 февраля 2022, 08:28

    Reuters опубликовал секретный доклад ООН по КНДР

    ООН: КНДР продолжает наращивать ядерный потенциал и проводить кибератаки

    Максим Зинкин

    Северная Корея в 2021 году продолжила развивать потенциал в области создания ядерного оружия. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные секретного доклада ООН по КНДР.

    «Северная Корея работает с материалами по расщепления атома, несмотря об отсутствии сведений о запусках межконтинентальных баллистических ракет», — сообщили аналитики.

    Также отмечается, что Северная Корея активно действует в сфере кибератак на криптовалютные активы.

    «Это остается важной частью дохода для КНДР, они похитили около 50 миллионов долларов с бирж в Азии, Европы и Северной Америки», — говорится в докладе ООН.

    ООН затруднилась оценить влияние санкций на гражданское население страны, но отметила, что гуманитарная ситуация в целом ухудшается. Не исключено, что это связано с ограничениями по COVID-19.

    Ранее стало известно, что КНДР запустила в космос баллистическую ракету Hwasong-12. Она пролетела около 800 километров на высоте 2000 метров и упала нейтральные воды рядом с Японией.