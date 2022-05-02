Рецидивист сбежал из тюрьмы в США вместе с охранницей

В Алабаме обвиняемый в убийстве заключенный Кейси Уайт сбежал из тюрьмы. Рецидивист покинул ее в сопровождении охранницы, своей однофамилицы Вики Уайт. Власти не исключили, что он взял ее в заложницы сообщил телеканал CNN.

Охранница в пятницу утром вывезла заключенного из тюрьмы, сообщив, что они едут в окружной суд. Уайт сказала начальству, что везет Уайта на обследование к психиатру. Она также предупредила коллег, что планирует оставить подопечного в суде, чтобы самой обратиться к врачу, так как ей нездоровится.

Но позже выяснилось, что в тот день никаких посещений психиатра и каких-либо слушаний в суде не планировалось. И сама сотрудница учреждения тоже не записывалась к врачу, к которому так и не попала. А еще нарушила протокол, потому что вывела преступника из тюрьмы без сопровождения охранников.

Впоследствии Уайты пропали без вести. Теперь их разыскивают местные власти. Они не исключают, что Кейси сбежал и взял Вики в заложники. Возможно, теперь он вооружен, ведь у сотрудницы тюрьмы был пистолет. Служба маршалов США объявила награду в размере 10 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет их найти.