Мир 10 декабря 2022, 04:20 Рецессию назвали главной проблемой для экономики в 2023 году Экономист Миловидов: главной проблемой для экономики в 2023 году станет рецессия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рецессия является одним из основных глобальных рисков для экономики в 2023 году. Вместе с ней идут рост инфляции и замедление китайской экономики, заявил в разговоре с агентством «Прайм» замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов.

По его словам, в большинстве случаев прогнозы не сбываются из-за непредсказуемости жизни. Несмотря на это, сейчас на первую строчку среди всех рисков ставят мировую экономическую рецессию. Также в список вызовов входят замедление темпов экономического роста в Китае и увеличение инфляции.

Реклама

«Для России также сохраняются риски снижения темпов экономического роста, инфляции, перебоев в поставках необходимых товаров, снижения доходов от экспорта», — перечислил Миловидов.

Реклама

Как отметил эксперт, российская экономика уже показала, что может хорошо адаптироваться к беспрецедентным внешним потрясениям. Важно не потерять эту приспосабливаемость.

Ранее депутат Европарламента от Франции Жордан Барделла заявлял, что антироссийские санкции имеют негативный эффект. По его мнению, ограничительные меры вызвали рецессию в Евросоюзе.