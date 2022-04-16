Рецепт пасхальной выпечки для Елизаветы II раскрыли повара Букингемского дворца

Повара Букингемского дворца каждый год выпекают для королевы Елизаветы II на Страстную пятницу булочки, декорированные узором в виде креста. Рецепт традиционного десерта на Пасху опубликовало Daily Mail.

Для приготовления традиционного десерта требуются дрожжи, теплая вода, мука, яйца, сливочное масло, изюм, смесь молотых пряностей, также цукаты и сахарная пудра.

Дрожжи разводят в теплой воде, а сухие ингредиенты перемешивают. В смеси последних делают углубление и выливают туда воду с дрожжами, которую перед этим перемешивают со слегка взбитыми яйцами. После тесто, как тесто вымешано, в него вводят размягченное сливочное масло.

После этого готовое тесто надо положить на поверхность, слегка посыпанную мукой, и вмешивают в него изюм и цукаты. Тесто с добавленными ингредиентами вымешивают еще пять минут, пока оно не станет гладким и эластичным.

Тесто делят на кусочки, каждый из которых скатывают в шар и выкладывают на противень, предварительно застеленный фольгой. Выпекать булочки нужно 30-45 минут. Остывшие изделия посыпают сахарной глазурью. После этого их отправляют в духовку еще на восемь минут, до тех пор, пока булочки не приобретут золотистый цвет.