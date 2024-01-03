Мир 03 января 2024, 03:16 «Рецепт медленного поражения». В Киеве пожаловались на военную помощь Запада Белесков: медленные поставки вооружений приведут к поражению ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Киеве пожаловались на недостаточную военную помощь со стороны западных стран. По словам советника украинского военного руководства Николая Белескова, поставки вооружений со стороны союзников приведут лишь к поражению ВСУ. Такое мнение он выразил в соцсети X.

«То, как Украине выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения», — написал военный советник.

Реклама

Ранее бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер написал в статье для газеты Politico, что украинским войскам грозит полный разгром в первой половине 2024 года, если США продолжат сокращать военную помощь. Политик напомнил, что республиканцы в конгрессе заблокировали внесенный президентом США Джо Байденом законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи. Даалдер предположил, что, в случае выдвижения Дональда Трампа на президентские выборы помощь ВСУ может полностью прекратиться.

В то же время страны Евросоюза не смогут восполнить американские поставки для Украины: у них нет ни достаточных запасов оружия, ни производственных мощностей, чтобы его создать.