Рецепт чеснока из TikTok чуть не разрушил личную жизнь женщины

Пользовательница Reddit запекла головку чеснока по рецепту из TikTok, съела ее и чуть не потеряла парня. От нее несколько дней пахло чесноком, что не понравилось ее возлюбленному. Своими переживаниями она поделилась в Сети.

После обеда бойфренд сказал любительнице чеснока о нестерпимом запахе. Она сначала не придала этому значения, но оказалось, что находиться с ней в одной постели было невозможно и спустя несколько часов: обед «выходил» через поры. Женщина источала запах чеснока несколько дней.

«Я ничего не могла поделать, кроме того, что просто надеяться, что запах исчезнет к утру. Но я была неправа. Пошла в душ, помылась — безрезультатно. Я выпила тонну воды, чтобы промыть организм», — написала пользовательница Reddit с ником Particularly_Grаре.

В комментариях написали, что нужно было думать головой, прежде съесть весь чеснок. Кто-то вспомнил похожие истории. Один пользователь признался, что после такого количества чеснока «от него воняло четыре дня». Девушка рассказала, что вообще перестала есть это пахучее растение, после того как ее отношения с парнем перешли в следующую, более близкую стадию.

Ранее один из пользователей китайского сайта Sohu рассказал, что если долго есть чеснок, то может подскочить температура, а у людей пожилого возраста начинаются проблемы со зрением и памятью.