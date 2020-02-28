Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине
На территории Украины запретили вещание трех телеканалов на русском языке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Совет сообщил, что прежнее решение регулятора по вещанию телеканалов «Еврокино», «Зоопарк» и «ТОПШОП ТВ» отменено. Каналы удалили из перечня разрешенных для ретрансляции иностранных программ, сообщил «ФедералПресс».
Нацсовет по ТВ уточнил, что лицензии на вещание всех трех каналов выданы в России, а язык, на котором ведутся программы, — русский.