Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине

Совет сообщил, что прежнее решение регулятора по вещанию телеканалов «Еврокино», «Зоопарк» и «ТОПШОП ТВ» отменено. Каналы удалили из перечня разрешенных для ретрансляции иностранных программ, сообщил «ФедералПресс».

Нацсовет по ТВ уточнил, что лицензии на вещание всех трех каналов выданы в России, а язык, на котором ведутся программы, — русский.