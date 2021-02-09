Ретрансляцию 16 российских каналов запретили в Латвии

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретранслировать на территории страны еще 16 российских телеканалов, в том числе «РЕН ТВ Балтия» и «НТВ Мир Балтия». Они прекратят работу 10 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе НСЭСМИ. Там уточнили, что с 1 февраля не знают, кто именно представляет эти каналы. Текст документа процитировала «Европейская правда».

«Это решение было принято, потому что совет не имеет информации о вышеупомянутом представителе распространения программ или представителях в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение в Латвии, а также совет не получил информации от владельца о продлении распространения в Латвии», — сказано в сообщении.

В ночь на 10 февраля в Латвии перестанут показывать «РЕН ТВ Балтия», «НТВ Мир Балтия», «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» и HD Life.

Бывший правообладатель SIA TEM LV сообщил, что не имеет прав на ретрансляцию указанных каналов с 1 февраля. НСЭСМИ обратился к возможному новому представителю по распространению программ и попросил предоставить документы, подтверждающие права на распространение этих каналов на территории страны. Уточняется, что никаких документов совет не получил.