Ресурсы водяного льда нашли на Марсе

Специалисты обнародовали карту ресурсов погребенного льда в северном полушарии планеты Марс. По ней можно отследить распространение водяного льда по территории, на которой планируется разместить человеческую базу. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Взять с собой все топливо, необходимое для полета к Марсу и обратно, в принципе невозможно. Поэтому практически каждый проект марсианской миссии рассматривает использование местных ресурсов в качестве топлива», — объяснили эксперты.

ОГТРК «Ямал-Регион» рассказала, что перед исследователями стоит задача обнаружить лед там, где высадка не будет представлять для человека опасности. При этом не планируется выбирать определенный участок. Необходима только подходящая местность.