Мир 22 декабря 2023, 09:01 Ресурс политики безопасности. Финны потребовали сохранить уроки русского языка Жители города Лахти призвали не прекращать уроки русского языка в школах Unsplash

Читать 360tv в

Многие финны говорили по-русски и изучали этот язык в качестве первого иностранного, поэтому жители города Лахти попросили не убирать его из школьной программы. Об этом сообщил Etela-Suomen Sanomat.

«Отношение к России и ее деятельности отразилось и на языке и культуре. Однако это неверно, ведь язык и культура объединяют и сближают людей», — заявили авторы обращения.

Реклама

Они напомнили, что русский стал восьмым по распространенности языком в мире и третьим в Финляндии. В Лахти и районе Пяйят-Хяме много тех, для кого это родной язык. Его преподавали как первый иностранный. Среди носителей русского, по словам финнов, украинские беженцы, поэтому его изучение помогло бы наладить с ними контакт.

Авторы призвали власти сохранить преподавание русского языка в начальной и средней школе, а также создать сообщество и среду для тех, кто уже начал его осваивать. Они заявили, что Россия навсегда останется соседом Финляндии, и назвали русский язык ресурсом политики безопасности.

Центр отечественных языков Kotus заявлял, что в финском сленге обнаружили около 200 русских слов. Например, «место» и «зонтик».