«Украину это не спасет, да и спасать не от чего по большому счету. Внутренних и внешних западных организаторов государственного переворота в стране все устраивает, они неплохо себя чувствуют, невзирая на очевидные преступления. Процесс идет по плану. Этой власти надо еще продержаться, еще не все окончательно выполнили, что было поставлено. По сути, от предыдущей власти нынешнее правительство ничем не отличается. Только некоторые внешние различия можно найти. А так, не спасет это все от продолжения деградации экономики и общества», — пояснил специалист.

Дудчак предполагает, что на Украине вырастет число социальных конфликтов на фоне происходящего. Также специалист считает, что дефолт объявят извне после того, как будет принято еще несколько законов.

«Это наоборот ускорит некоторые процессы, в частности, напряжение среди граждан будет больше, ВВП вряд ли увеличится. Кредиторам ведь понятно, что с Украины нечего взять. То, что они идут на реструктуризацию внешнего долга, это лишь создание видимости некого процесса, якобы кто-то беспокоится об экономике Украины. А долг закрывать нечем. Экспорт значительно отстает от импорта. Приток валюты у государства и так был ограничен, сейчас будет еще сильнее осложнен. Кредиторы еще нуждаются в Украине, поэтому дефолт объявлять не будут. Предварительно нужно принять еще ряд законов, и потом уже извне объявлять о дефолте», — пояснил экономист.