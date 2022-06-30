Рестораторы саммита НАТО спохватились и сделали «Русский салат» политически нейтральным

Гостям столовой саммита НАТО в Мадриде на второй день мероприятия представили меню с обновленным названием «Картофельного салата по-русски» — оливье. Ему придали геополитически нейтральную окраску. Об этом сообщило издание Europa Press.

По словам журналистов агентства, теперь салат называется «Традиционным». При этом цена и ингредиенты блюда остались без изменений.

Переименование связано с возмущением гостей Альянса в первый день саммита. Они выразили удивление относительно не только названия, но и позиции блюда в меню: оно располагалось на первой строчке. Об этом сообщили «Известия». Несмотря на официальное отношение НАТО к РФ (Альянс официально признал страну угрозой безопасности своих территорий), гости мероприятия за два часа полностью раскупили «Картофельный салат по-русски». После этого и до обновления названия блюдо исчезло из меню. Испанский вариант оливье предлагается гостям саммита НАТО за восемь евро за порцию.