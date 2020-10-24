Рестораторы разгромили Неаполь из-за ковидных мер. Видео

В Неаполе несколько сотен человек вышли этой ночью на улицу, чтобы высказать свое недовольство против новых ограничительных мер из-за пандемии. Мирный митинг владельцев ресторанного бизнеса перерос в столкновения с полицейскими.

По данным агентства АNSA, протестующие забросали петардами государственные здания, после чего полицейским пришлось применить слезоточивый газ. В Сети появилось видео с места столкновений. На кадрах видно, как активисты громят полицейские машины и кидаются мусорными баками. Информации о задержанных пока нет.

«Сегодня вечером мы стали свидетелями настоящего преступного поведения по отношению к полиции. Никакие дискомфортные условия <…>, никоим образом не могут оправдать насилие», — высказался комиссар Неаполя Алессандро Джулиано.

Ранее губернатор области Кампания Винченцо Де Луки заявил о намерении закрыть регион на карантин и объявить режим самоизоляции. Также в пятницу, в 23:00, в силу вступил комендантский час. Это и могло стать причиной массовых протестов. Весной в Италии карантин длился почти три месяца.

Ранее в Кремле заявили, что России второй карантин не грозит.