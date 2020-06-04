Ресторатор из США осудил поступок владельца ресторана «Пушкин»

Методы защиты от мародеров, которые использовал владелец ресторана «Пушкин», он посчитал рекламным трюком и попыткой обратить на себя внимание на «тревожной волне».

«Я считаю, что в такой сложной ситуации нужно проявлять благоразумие, а не рассказывать и тем более показывать, какое количество оружия у тебя есть. И уж тем более непонятно, для кого и для чего он делал это на русском языке», — отметил Красников.

При этом владелец Elijah’s назвал ситуацию в городе действительно сложной. Помимо беспорядков психологическое давление оказывают пандемия коронавируса и предвыборная гонка. Из-за всего это страдает бизнес.

Красников не смог назвать однозначную причину, по которой протесты переросли в масштабные беспорядки. Если бы власти своевременно отреагировали на дело Флойда, таких последствий можно было избежать, предположил собеседник издания. Насколько долго еще продлятся погромы, зависит от благоразумия руководства США, отметил Красников.

«Если руководство страны даст семье убитого гарантии такого беспристрастного расследования, скорее всего, этот беспредел прекратится», — пояснил он.

Бизнесмен также надеется, что правоохранителям удастся остановить мародеров и вернуть обстановку в Сан-Диего в правовое поле.