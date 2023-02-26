Мир 26 февраля 2023, 21:26 Рестораны в Британии отказались от помидоров из-за роста цен The Guardian: рестораны в Британии вынуждены отказаться от помидоров из-за кризиса Unsplash

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Владельцы итальянских ресторанов в Великобритании отказались от помидоров, потому что столкнулись с резким скачком цен на них. Об этом написала газета The Guardian.

Итальянская паста и пицца, вероятно, останутся без томатов. В некоторых заведениях повысили цены на блюда с использованием помидоров, а в других вообще убрали «Пасту аль помидоро» из меню, утверждают СМИ.

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По данным Федерации итальянских поваров Британии, в 2022 году ценник на помидоры подскочил с пяти до 20 фунтов за ящик. Стоимость салата айсберг выросла с семи до 22 фунтов.

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Глава федерации Энцо Оливери полагает, что итальянские рестораны могут попросту закрыться. Он попросил британское правительство ввести потолок цен на помидоры.

В продуктовых лавках Лондона и других крупных городов пустеют полки. Нехватка овощей и зелени объясняется плохими погодными условиями в странах-поставщиках. Кроме того, на стоимость сельскохозяйственной продукции влияет цена на электроэнергию, поскольку зимой овощи выращивают в хорошо освещенных и отапливаемых теплицах.