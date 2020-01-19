Рестораны Турции обязали писать состав блюд для туристов

С 2020 года в Турции действует новый регламент, по которому рестораны отелей и другие заведения общепита должны рассказывать гостям о составе каждого блюда, представленного в меню. Если подается коктейль, то следует информировать о составе всех ингредиентов и этилового спирта.

По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), рядом с каждым блюдом появятся таблички с названием, калорийностью и сроках годности. Там же будут указаны ингредиенты, которые могут спровоцировать у человека непереносимость или аллергию. Отдельно туристов будут предупреждать об определенных группах продуктов: глютеносодержащих зерновых культурах, ракообразных, яйцах, рыбе, орехах (арахисе, макадамии, фисташке, кешью, пекане, фундуке, миндале и других), сое, молоке, сельдерее, горчице, кунжуте, люпине, моллюсках и продуктах из них, а также диоксиде серы и сульфитах.

В TÜROB добавили, что информация по аллергенам должна находиться на видном месте. В буфетных зонах и возле «шведских столов» могут быть развешаны специальные яркие плакаты. Информацию будут указывать на турецком и нескольких других языках.