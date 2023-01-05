Мир 05 января 2023, 17:15 Рестораны McDonald’s перестанут работать в Казахстане McDonald’s в Казахстане объявил о прекращении работы из-за ограничений в поставках РИА «Новости»

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Сеть ресторанов быстрого питания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане. Информация об этом появилась на сайте компании.

Причиной стали ограничения в поставках. В пресс-службе подчеркнули, что рестораны сети возобновят работу под новым названием. О сроках пообещали сообщить в ближайшее время.

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Представители компании заверили, что после того, как сеть откроется снова, посетителям предложат разнообразное меню, качественные продукты и гостеприимный сервис.

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«Рестораны продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», — подчеркнули в пресс-службе.

Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане открылся в 2016 году. После точки появились в Алма-Ате, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В общей сложности 24 ресторана давали работу почти двум тысячам человек.

В России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начала работать под новым брендом «Вкусно — и точка» летом прошлого года.