23 ноября 2023, 18:15
Рестораны McDonald’s открылись в Казахстане под брендом I’M
Рестораны быстрого питания McDonald’s вновь начали работать в Казахстане под брендом I’M. Кроме названия, трансформировалась и структура сети. Об этом рассказал гендиректор управляющей компании ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов, написал сайт kp.ru.
По его словам, сложности с новым названием все же были, но их удалось разрешить.
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Ранее СМИ сообщали, что сеть фастфуда McDonald’s Corp. прекратила работу в Казахстане в январе 2023 года, поскольку в стране не смогли заменить мясо из России для приготовления блюд.
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