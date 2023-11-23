Мир 23 ноября 2023, 18:15 Рестораны McDonald’s открылись в Казахстане под брендом I’M

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Рестораны быстрого питания McDonald’s вновь начали работать в Казахстане под брендом I’M. Кроме названия, трансформировалась и структура сети. Об этом рассказал гендиректор управляющей компании ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов, написал сайт kp.ru.

По его словам, сложности с новым названием все же были, но их удалось разрешить.

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Ранее СМИ сообщали, что сеть фастфуда McDonald’s Corp. прекратила работу в Казахстане в январе 2023 года, поскольку в стране не смогли заменить мясо из России для приготовления блюд.