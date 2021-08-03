Рестораны и фитнес-залы Нью-Йорка будут доступны только для привитых

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступил с заявлением о том, что в места общепита и в фитнес-клубы города будут пускать только привитых граждан. Вакцина станет своеобразным ключом для пропуска в некоторые заведения, написал CBS.

«Каждый, кто вакцинирован, может делать множество вещей, доступных в городе. Но если вы не вакцинированы, к сожалению, вы не сможете в них участвовать», — процитировал RT слова политика.

Власти планируют вводить это требование поэтапно. Предполагается, что уже с 16 августа начнут закрывать первые рестораны и спортивные площадки для граждан без вакцин. А с 13 сентября требование вступит в законную силу.