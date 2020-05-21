Рестлера Шэда Гаспара нашли мертвым на пляже в США. Он отказался от спасения в воде ради сына

В США погиб знаменитый рестлер Шэд Гаспар. Его вместе с сыном унесло в океан. Когда прибыли спасатели, он попросил их сначала вытащить ребенка, после этого спортсмен пропал.

17 мая Шэд Гаспар вместе с семьей отдыхал на пляже в Лос-Анджелесе, когда он и его 10-летний сын не смогли справиться с обратным течением и оказались в океане.

Прибывшие спасатели сразу же нашли Гаспара, но тот, как пишет TMZ, попросил их сосредоточиться на поисках сына. Ребенка удалось спасти, но, когда спасатели вернулись за спортсменом, его уже не было видно. Вероятно, он потерял сознание. Очевидцы говорят, что Гаспара накрыло еще одной волной, после этого его уже никто не видел.

Полиция и береговая охрана на лодках искали рестлера два дня. Когда стало понятно, что живым спортсмена уже вряд ли удастся найти, активные поиски в воде приостановили.

Тело Шэда Гаспара нашел случайный прохожий на пляже. Он позвонил в полицию, после чего туда приехали стражи порядка и члены семьи.

«Было установлено, что погибшего звали Шэд Гаспар, его родственников оповестили», — цитирует ТАСС заявление полиции Лос-Анджелеса.

На гибель Гаспара откликнулись знаменитости. Американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон написал соболезнования семье в Twitter.

«Мои соболезнования жене Шэда Гаспара, сыну и семье в это немыслимое время. Это трудно. Это действительно трудно. Отличный парень», — написал Джонсон.

Шэд Гаспар выступал в боях World Wrestling Entertainment (WWE). Он прекратил сотрудничество с компанией в 2010 году. После этого спортсмен снимался в американских телесериалах и фильмах, в том числе в «Крепись!». До того как стать борцом, Гаспар был телохранителем Бритни Спирс и Майка Тайсона. Ему было 39 лет.