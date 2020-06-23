Реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

Испанский коллекционер искусства заплатил за реставрацию картины 1,3 тысячи долларов. Однако «специалист» превратил произведение искусства в карикатуру.

На данный момент в стране отсутствует закон, запрещающий заниматься реставрацией без необходимого образования.