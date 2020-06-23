Реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
Реставратор мебели из Валенсии изуродовал картину «Непорочное зачатие» знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, пытаясь ее восстановить. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное СМИ.
Испанский коллекционер искусства заплатил за реставрацию картины 1,3 тысячи долларов. Однако «специалист» превратил произведение искусства в карикатуру.
На данный момент в стране отсутствует закон, запрещающий заниматься реставрацией без необходимого образования.