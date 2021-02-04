Реставратор отыскал забытое письмо 1969 года со сбывшимися предсказаниями

Мебельный реставратор Питер Бекертон из британского города Питерборо нашел в старом диване письмо со сбывшимися предсказаниями, датированное 1969 годом. Написавшая его девочка предвосхитила появление электрических дверей и плазменных панелей телевизора.

Мужчина обнаружил письмо 11-летнего ребенка, написанное 23 февраля 1969-го, в спинке старого дивана, который ему прислали для реставрационных работ. Школьница размышляла, как будут выглядеть ее собственная жизнь и мир будущего. Девочка писала про 1980 год, но, по мнению издания, ее предсказания частично стали актуальны к началу XXI века, написал Mirror.

В своих размышлениях девочка предположила, что у телефона появится экран, через который можно будет в том числе и видеть своего собеседника.

«Это немного похоже на телевизор», — пишет ребенок в своем письме.

Телевизоры тоже не останутся без изменений, посчитала англичанка, они из коробочек станут большими экранами, которыми можно будет управлять с помощью кнопок, встроенных в кресле. Девочка также загадала, что двери в будущих домах будут открываться нажатием кнопки и станут электрическими.

Были в письме ребенка и несбывшиеся предположения: девочке хотелось, чтобы в ее будущем не было обычной еды, а наесться можно было бы с помощью жевательной резинки, после которой не нужно мыть грязную посуду.

Супруга реставратора Бекертона захотела опубликовать текст письма, желая найти автора данного предсказания. Она заметила, что ее муж довольно часто совершает находки, но это письмо — самое удивительное, что ему попадалось.