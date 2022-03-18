Республиканцы захотели запретить импорт урана из России в США

В США захотели запретить импорт урана из России в связи с ситуацией на Украине. Законопроект, предполагающий это, внесли на рассмотрение сенаторы от Республиканской партии.

Об этом сказано в распространенном заявлении одного из авторов документа — члена сената от штата Вайоминг Джона Баррассо, отметило РИА «Новости».

«Настало время навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка», — заявил Баррассо.

По его словам, запрет на импорт российских нефти, газа и угля «является важным шагом, однако он не может стать последним».

Этот законопроект уже поддержали республиканцы Синтия Ламмис, Роджер Маршал и Кевин Крамер. По словам Ламмис, ее штат (Вайоминг — прим. ред.) располагает «более чем достаточными запасами урана, чтобы восполнить его дефицит на американском рынке» после введения такого запрета.

Индия захотела купить у России 15 миллионов баррелей сырой нефти по сниженным ценам. Такое желание она изъявила на фоне продолжающихся санкций против РФ. Россия, как считают экономисты, увеличит поставки в страны Азии, однако переориентации рынка не будет.