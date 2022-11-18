Мир 18 ноября 2022, 00:25 Республиканцы захотели контролировать выделяемые Украине деньги Республиканская партия в Конгрессе США внесла законопроект об аудите средств для Украины РИА «Новости»

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Республиканцы в палате представителей конгресса США внесли на рассмотрение законопроект об аудите средств, которые Америка выделяет для помощи Украине. Об этом рассказала член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в Twitter.

«Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах Конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш Конгресс, чтобы давать тяжело заработанные американские доллары из налогов [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Я призываю к аудиту средств на Украину», — написала Грин.

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Законопроект о контроле за финансированием киевского режима поддержали 10 однопартийцев Грин. Республиканцы также потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении военной, гражданской и экономической помощи Украине заранее согласовывались.

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Глава Белого дома Джо Байден поздравил лидера республиканцев Кевина Маккарти с получением большинства в палате представителей Конгресса США. Демократ Байден выразил готовность работать с Республиканской партией.