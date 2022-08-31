Республиканцы задумали объявить импичмент Байдену

Представители Республиканской партии хотят объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену. Сделать это они планируют в ноябре — после промежуточных выборов в конгресс, написала газета The Hill.

«Республиканцы в ноябре надеются получить большинство в Палате представителей. И они уже сейчас нацеливаются на то, что для многих из них является приоритетом: на объявление импичмента Байдену», — заявили авторы материала.

Некоторые конгрессмены из числа республиканцев уже выступали с предложениями об импичменте президента. Но у них не было шансов на рассмотрение обращений, так как сейчас контроль над Палатой представителей и Сенатом удерживают демократы.

Сторонники импичмента обвиняют Байдена в «тяжких преступлениях», связанных с наплывом нелегальных мигрантов, выводом войск из Афганистана и борьбой с коронавирусом.

«Конгресс обязан привлекать президента к ответу за эту и другие его неудачи. Так что новому республиканскому большинству нужно быть готовым к тому, чтобы заняться этими вопросами с первого же дня», — отметил член Палаты представителей от республиканцев Боб Гуд.

Всего в нижней палате Конгресса зарегистрировали восемь резолюций с предложением об объявлении импичмента Байдену.