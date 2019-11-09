Республиканцы вызвали Хантера Байдена на слушания по импичменту

Республиканцы хотят пригласить Байдена-младшего на публичные слушания.

Старший республиканец в спецкомитете по разведке Палаты представителей Девин Нуньес подготовил письмо и направил его председателю этого органа, демократу Адаму Шиффу. В бумагах приводится список лиц, с которыми республиканцы хотели бы поговорить и задать вопросы на слушаниях. Среди них числятся Хантер Байден, его деловой партнер Девон Арчер, а также сотрудник американских разведслужб, имя которого не разглашается. Именно последний пожаловался по поводу июльского телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, после которого была запущена процедура импичмента.

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Согласно тексту письма, Байдену и Арчеру придется рассказать о связях с украинской газовой компанией Burisma, в правлении которой они работали.

Республиканцы также собираются позвать на слушания бывшего политического консультанта Национального комитета Демократической партии Александру Чалупу. По неподтвержденным данным, во время предвыборной кампании в 2016 году она собирала материалы компрометирующего характера относительно Трампа.

Пока не известно, будут ли готовы демократы вызвать всех вышеперечисленных лиц на слушания. В случае отказа демократы покажут свое нежелание проводить разбирательство объективно и на основе существующих правил, отметил Нуньес.

Скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского разгорелся в Америке в сентябре. После его обнародования началась процедура импичмента президента США. Трамп тогда пытался убедить своего коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена на Украине, отметили демократы. В обмен на это американский лидер обещал финансовую и военную помощи Киеву.

Джозеф Байден — один из наиболее возможных соперников Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года. Трамп давил на Зеленского, потому что хотел получить поддержку от Киева в борьбе по дискредитации Байдена. Главе государства это нужно для переизбрания на второй срок.