Мир 07 февраля 2023, 10:25 Республиканцы выступили за передачу украинских территорий России — WP WP: многие члены Конгресса США поддержали передачу украинских территорий России freepik

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За передачу части территорий Украины российской стороне выступили некоторые республиканцы из Конгресса США. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Издание отметило, что более половины представителей Республиканской партии выступили против поставок киевскому режиму большого количества вооружений. Половина из этих людей также поддерживают передачу украинских территорий России.

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«Республиканцы с меньшей вероятностью верят, что Соединенные Штаты действительно что-то ставят на карту в конфликте. 41% республиканцев согласились с тем, чтобы Россия [получила украинские] территории во имя окончания конфликта», — сказано в материале.

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Ранее бывший американский военный Ноктис Дрейвен призвал наемников из США, которые работают на Украине, перейти на сторону России. Он отметил, что ненавидит получать сообщения о смерти своих соотечественников на поле боя.