21 января 2024, 15:20
Республиканцы выставили Байдену сложное условие для выделения денег Украине
Спикер конгресса Джонсон потребовал от Байдена стратегию поддержки Украины
Одобрение внесенного конгрессом США законопроекта о выделении новой финансовой помощи Украине зависит от ответов президента Джо Байдена на вопрос, в чем он видит завершение конфликта. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил спикер палаты представителей и член Республиканской партии Майк Джонсон.
Он подчеркнул, что это критически важная информация, которая волнует избирателей страны.
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«Мы должны знать стратегию, в чем развязка, <…> как Украине выйти из этого конфликта», — заявил Джонсон.
Республиканец добавил, что в ходе декабрьского визита в Вашингтон украинский президент Владимир Зеленский пожаловался ему в личной беседе, что так и не получил системы вооружений, которые запрашивал ранее. При этом конгресс выделение необходимых средств одобрил.
«Белый дом не предоставил необходимой помощи, но в то же время просит еще миллиарды?» — подчеркнул Джонсон.
Внесенный администрацией Байдена законопроект о выделении финансовой помощи Украине и Израилю на сумму 106 миллиардов долларов с осени 2023 года находится на рассмотрении. Члены Республиканской партии потребовали дополнить документ ужесточением миграционных правил из-за наплыва нелегалов на южной границе.
В минувшую субботу, 20 января, президент США заявил, что ему удалось договориться с сенаторами о принятии законопроекта. Он пояснил, что согласился увеличить финансирование на защиту государственной границы. Но устроит ли это подконтрольную республиканцам палату представителей, пока неизвестно.
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