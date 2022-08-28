Республиканцы призвали больше не тратить деньги на Украину

Соединенные Штаты должны перестать отправлять деньги Украине. Об этом заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп в интервью изданию The American Conservative.

Президент США Джо Байден ранее заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в три миллиарда долларов.

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — отреагировал на это республиканец.

Он назвал непрекращающееся финансирование Украины ярким примером политики Байдена, основанной на принципе «Америка — в последнюю очередь».

До этого американцы в Сети раскритиковали Байдена за то, что он назвал Украину «демократичным государством» в поздравительном послании в честь Дня независимости страны.