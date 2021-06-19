Республиканцы призвали Байдена уволить Харрис

Минимум 56 республиканцев в конгрессе США обратились с письмом к президенту Джо Байдену с просьбой отстранить вице-президента Камалу Харрис от борьбы с миграционным кризисом на границе. Об этом член палаты представителей США республиканец Гленн Гротман написал в Twitter и прикрепил текст письма.

Харрис до сих пор не побывала на границе.

«Невозможно по-настоящему узнать ситуацию, если не поговорить с людьми на месте. Я и 55 моих коллег отправили это письмо президенту, требуя ее снятия с этой позиции», — написал Гротман

Конгрессмены привели в документе цифры, которые свидетельствуют о росте числа мигрантов на границе. Также они заявили, что проблема с переселенцами наметилась не только в Центральной Америке. По их словам, южную границу США пересекают якобы выходцы из России, Бразилии и других стран. Кроме того, республиканцы раскритиковали подход вице-президента к решению кризиса.

«Во время назначения вы сказали: „Я не могу придумать никого более подходящего для этого“. Мы не согласны. Эта страна не может позволить бездействия со стороны вице-президента Харрис. Хотя вы публично защищали вице-президента, даже вы должны быть недовольны ее бездействием», — говорится в письме Байдену.

Республиканцы добавили, что все совершали ошибки при найме, и понимают, когда задача должна быть передана кому-то еще. Они призвали Байдена найти в администрации еще кого-нибудь, способного помочь в вопросе кризиса на границе.

Байден поручил Харрис вести переговоры с Мексикой и другими странами по миграции в США 24 марта.

Как только Байден занял пост президента, он сразу же начал сворачивать инициативы и ограничения в сфере иммиграции, введенные его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов отправились в сторону США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.